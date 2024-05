Es passte einfach alles an diesem Tag, wo Trainer Alex Schöpflin vorerst zum letzten Mal in einem Heimspiel des Markgräfler Bezirksligisten auf der Bank Platz nahm. Zum Adieu schenkten ihm seine Spieler einen 1:0-Erfolg gegen die SG Mettingen/Krenkingen mit einem Traumtor von Jonas Lösle, der wie Torwart Nils Lehmann die zehn Jahre mit Trainer Alex Schöpflin in Schliengen gegangen war. Aus der Kreisliga C führte der beinahe schon charismatische Übungsleiter die erste Mannschaft in die Bezirksliga, wo sich die Sportfreunde Schliengen inzwischen etabliert haben.