Entsprechend war dann auch das Fazit von Trainer Fabio Muto: „Das 0:3 ist etwas zu hoch. Es war die beste Leistung meiner Mannschaft in dieser Runde.“ Wie so oft war es bei den Kandertälern auch bei der Heimspiel-Derniere die mangelnde Chancenverwertung. Möglichkeiten hatte sich die Mannschaft der beiden Trainer Fabio Muto und Angelo Cascio besonders in der ersten Halbzeit immer wieder erarbeitet.

Allerdings fehlte es in der Offensive auch immer wieder an dem notwendigen Mut, mal einen Schuss zu riskieren, der dann vielleicht als Uli-Hoeneß-Gedächtnisschuss bis zum Belchen fliegt, aber vielleicht auch im gegnerischen Gehäuse landet. So wie bei Lennart Bauer in der 19. Minute.