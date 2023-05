Fußball Gäste offensiv mit mehr Biss

Weils Coach Schepperle nach dem Schlusspfiff guter Dinge

Im Lager des SV Weil hielt sich die Freude über den 2:0-Erfolg im Wiesental in Grenzen, zumal sich der Tabellenvierte nicht verbessern konnte. Denn: Auch Spitzenreiter Hausen, der Zweite Herbolzheim und der Dritte Wolfenweiler-Schallstadt gewannen ihre Matches am 28. Spieltag. Deshalb ist es eher unwahrscheinlich, dass die Grenzstädter in den verbleibenden zwei Saison-Spieltagen noch in das Rennen um die ersten beiden Tabellenplätze eingreifen können.

Weils Trainer Andreas Schepperle war jedoch nach dem Schlusspfiff guter Dinge: „Wir haben durch eine Steigerung in der zweiten Halbzeit verdient gewonnen, und Bayern München ist Meister.“ Vor der Pause sah Schepperle, der schon als kleiner Bub ein glühender Anhänger des neuen Deutschen Meisters ist, seine Mannschaft nicht bei „100 Prozent“. Das Spiel hat ihm erst im zweiten Abschnitt Freude bereitet. „Da sind wir besser in die Zweikämpfe gekommen und haben schneller nach vorne gespielt.“