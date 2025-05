Fußball: Ganz späte Tore

Dennoch war die Niederlage für den FC Auggen schon etwas ärgerlich, waren die Rebländer zumindest 75 Minuten lang in diesem Auswärtsspiel die bessere Mannschaft.

Sowohl in der ersten Halbzeit als auch nach der Pause nutzten die Gäste zwei Großchancen nicht. So hatte nach einem feinen Steckpass von Yannis Kalchschmidt (17.) Niklas Pauchet das 1:0 auf dem Fuß. Doch der Mittelfeldspieler setzte den Ball aus halblinker Position am rechten Pfosten vorbei ins Toraus. Die Singener hätten in der 65. Minute ausgleichen können, doch Ramiro David de Lillo köpfte nach einem Eckball die Kugel an die Latte. Dasselbe Pech hatte fünf Minuten später Auggens aufgerückter Innenverteidiger Steffen Reinecker. Ebenfalls nach einem Eckball bugsierte er das Spielgerät an die Latte. Und dann grätschte Tschira den Punkt weg.