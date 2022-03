Fußball Gastgeber drehen die Partie spät

Bis zur 82. Minute hatte der FC Wittlingen auch nach der Pause alles im Griff. Wenn auch der FSV RW Stegen nach dem Wechsel über weite Strecken mehr vom Spiel hatte, so blieben die Gäste mit ihren Kontern gefährlich. Die Kandertäler hätten die Partie mit dem dritten Treffer durchaus entscheiden können. Viel zu oft wurden vielversprechende Angriffe schlampig zu Ende gespielt. So in der 75. Minute, als der FCW vor dem gegnerischen Tor eine 4:1-Überzahl nicht nutzen konnte.

Das rächte sich in der Schlussphase, als Timo Mai das Match innert vier Minuten zu Gunsten der Stegener drehte. Nach dem Ausgleich (80.) zimmerte er einen Freistoß aus 25 Metern in den Winkel. „Die erste Halbzeit war hervorragend von uns. Dann haben wir uns im zweiten Abschnitt etwas fallen lassen und kamen nicht mehr in die Zweikämpfe. Zudem leisteten wir uns dann zu viele Ballverluste“, ärgerte sich FCW-Coach Fabio Muto.