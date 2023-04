Krampf und Kampf war angesagt in diesem Keller-Duell. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit wollte auf beiden Seiten kein richtiger Spielfluss aufkommen. Gleichwohl gab’s hüben wie drüben die eine oder andere Chance. Während vor der Pause auf Seiten der Gäste Hannes Selz zweimal den Führungstreffer auf dem Fuß hatte, vergab beim Gastgeber Giuseppe Imbrogiano kurz vor dem Pausenpfiff eine Riesenchance, als er nach einem Alleingang am Schliengener Torwart Nils Lehmann scheiterte.