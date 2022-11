Fußball „Gebrannte Kinder scheuen das Feuer“

Komplett kann der FV Lörrach-Brombach auch dieses Heimspiel im Grütt bestreiten. Denn: Hinter dem Einsatz von Paul Rohdenburg steht ein großes Fragezeichen. Er ist krank, wird wohl für Sonntag passen müssen. Dagegen steht Kevin Meier wieder zur Verfügung, nachdem er wegen einer Gelb-Rote Karte in der Begegnung gegen Auggen in Bühlertal nicht dabei war. Auch Mittelfeldmann Lamin Colley fehlte beim 1:1 gegen Bühlertal. Auch er steht übermorgen wieder im FVLB-Kader.

Für Di Domenico ist die Marschroute klar in diesem letzten Vorrunden-Match: „Wir wollen das 1:1 in Bühlertal mit einem Dreier gegen Hofstetten vergolden. Dann haben wir 20 Punkte und könnten den Bahlinger SC U23 in der Tabelle überholen.“

Das erste Rückrundenspiel geht ebenfalls im Lörracher Grütt über die Bühne. Dann gastiert am Sonntag, 4. Dezember der Kehler FV im Grütt. Das Hinspiel haben die Kehler mit 3:1 gewonnen. Kehl steht aber mit lediglich elf Zählern ebenfalls auf einem vermeintlichen Abstiegsplatz. Nun will der FVLB den Spieß umdrehen. Doch danach ist noch nicht Schluss. Bevor es für die Verbandsliga Südbaden in die Winterpause geht, gastiert der FV Lörrach-Brombach am Samstag, 10.Dezember beim Aufsteiger FV RW Elchesheim.