Nun geht’s am Sonntag in aller Herrgottsfrühe zum Mitaufsteiger Gundelfingen/Wildtal. Der amtierende Freiburger Bezirksliga-Meister lebt von seiner Mentalität und physischen Stärke. Darauf muss sich der TuS einstellen. Für den verhinderten Dominic Hausding rutscht Matthias Feldmann in die Anfangsformation. Zudem wird USA-Rückkehrer Hannes Brenneisen erstmals von Beginn an spielen. Noch angeschlagen ist David Muck. Er steht am Sonntag nicht im Binzener Kader.