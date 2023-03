Fußball Gegen Bahlingen ist der Kopf gefragt

Hinzu kommt auf Seiten der Bahlinger auch noch der X-Faktor bezüglich des zur Verfügung stehenden Personals. Da die Regionalligamannschaft des Bahlinger SC bereits am Samstag aktiv ist, kann es durchaus sein, dass der eine oder andere Spieler am Sonntag bei der U23 zum Einsatz kommen darf. Denn auf Seiten der Bahlinger wird man alles daran setzen, die Abstiegszone wieder zu verlassen. Und auch für die Gäste aus dem Rebland gilt es, keine Federn zu lassen. „Bahlingen weiß, was die Stunde geschlagen hat. Das ist für uns schon ein Sechs-Punkte-Spiel“, meint Giesel. „Das wird auf jeden Fall ein sehr schweres Spiel für uns. Da dürfen wir auf keinen Fall verlieren.“ Denn mit derzeit 31 Punkten auf der Habenseite ist der FC Auggen auch noch nicht sicher. „Da müssen wir schon noch ein paar Punkte sammeln und damit am besten gleich in Bahlingen damit anfangen“, gibt der Sportliche Leiter das Ziel für Sonntag aus.