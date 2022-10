Fußball Gegenseitige Wertschätzung

Der aktuelle Zeller Trainer hat seinen Lebensmittelpunkt am Hochrhein und kennt deshalb viele Erzinger Spieler aus seiner Trainertätigkeit. Auf dem Schirm hat er natürlich auch Torjäger Sandro D’Accurso. „In Waldshut kam er gar nicht zurecht, und hier in Erzingen unter dem Klaus blüht der Sandro auf. Ihn müssen wir im Blick haben, er kann ein Spiel im Alleingang entscheiden“, hebt Müller warnend den Zeigefinger.

Wie schon so oft in dieser Saison können die Wiesentäler auch in Erzingen nicht komplett antreten. Müller fehlen einige verletzte Spieler. Fabrice Neto Loureiro laboriert an einem Knochen-Haarriss. David Welte hat’s am Mittelfuß und Tim Eckert an der Schulter erwischt. „Bei einem Kader von 20 Mann darf nicht mehr viel passieren. Froh bin ich, dass Dominik Pfeifer nach einer vierwöchigen Verletzungspause beim 2:1-Erfolg gegen den Freiburger FC U23 wieder dabei war“, verweist Zells Trainer Müller auf die überschaubare Kadergröße.

Auch Erzingens Coach Klaus Gallmann schätzt Lars Müller sehr. Dennoch muss die Freundschaft zwischen den beiden Übungsleitern am Samstag wenigsten 90 Minuten lang ruhen. Die Erzinger, die unlängst bereits den SV Laufenburg klar in die Schranken verwiesen haben, wollen gegen Zell den nächsten Dreier holen und würden dann zum samstäglichen Gegner nach Punkten aufschließen.