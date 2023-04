Fußball Gegner zu Fehlern zwingen

Immer wieder betont Auggens Cheftrainer Marco Schneider, wie wichtig es sei, dass seine Mannschaft guten Fußball spielt. Doch auch wenn der FC Auggen gut spielt, Punkte holen die Rebländer derzeit nur bedingt. Denn in den letzten fünf Spielen gelang dem FC Auggen nur ein Sieg. Am Osterwochenende verloren die Rebländer durch einen fragwürdigen Elfmeter in der Nachspielzeit gegen Denzlingen mit 0:1.