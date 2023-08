Fußball Geheimfavorit? „Darauf gebe ich nichts

FC Wittlingen - FC Schönau (So.; 15 Uhr): „Ich freue mich brutal auf die neue Saison. Wir hatten eine super Vorbereitung mit einer wahnsinnig hohen Trainingsbeteiligung. Ich bin nach dem Training mit einem Lächeln nach Hause gefahren“, kann es Fabio Muto, Trainer des FC Wittlingen, kaum erwarten. Highlight der Vorbereitung war ein dreitägiges Trainingslager am Bodensee inklusive zweier Testspiele. Mit 22 Feldspielern und einem Torwart konnte Muto sogar zwei Mannschaften stellen. „Das war wirklich super.“ Auch Teambuilding-Maßnahmen kamen auf den hiesigen Festen nicht zu kurz. „Da durften die Jungs auch mal etwas länger draußen bleiben.“ Ausgerechnet vor dem ersten Ligaspiel beginnt bei den Wittlingern nun die Urlaubszeit, Muto muss zum Auftakt auf zahlreiche Spieler verzichten. Der 33-Jährige möchte in dieser Saison mehr Punkte sammeln als in der vorherigen (51). Vom Aufstieg sprechen die Verantwortlichen im Kandertal noch nicht, unter den ersten fünf Teams will man sich am Ende dann aber doch gerne aufhalten.

Nahezu unverändert geht der FC Schönau in die neue Spielzeit. Abgänge haben die Wiesentäler keine zu verkraften, aus der eigenen Jugend stießen drei Neue hinzu. Externe Spieler hat man nicht nach Schönau lotsen können. Für die Trainer Burak Asik und Ismail Demirci wird es zunächst einmal darum gehen, defensiv stabiler zu stehen. 73 Gegentore aus dem Vorjahr sind schlicht zu viel. Mit ihrer Heimstärke und dem eingeschworenen Kollektiv werden die Schönauer aber auch in diesem Jahr wohl für die eine oder andere Überraschung sorgen.