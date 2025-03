Fußball: Geht’s mit Kocer bergauf?

„Bülent ist ein super Trainer. Er hatte es sicherlich nicht so einfach, denn die Trainingsbeteiligung war nicht so gut. Es lag nicht an Bülent, dass wir nicht erfolgreich waren. Es kamen eben einfach viele Dinge zusammen. Das war ja am Ende auch kein Rausschmiss“, erklärt Spieler Julian Jäger vor dem Heimspiel am Samstag, 15.30 Uhr, gegen den TuS Lörrach-Stetten. Ein Grund, wieso die Realität für die Hertener derzeit Abstiegskampf heißt, ist das große Verletzungspech, das sich schon über Monate hinzieht. „Da steckt man einfach nicht drin“, sagt Jäger, der zuletzt gesperrt gefehlt hatte, am Wochenende aber wieder zur Verfügung steht.

Hinzu kam, dass nun etwa beim Auswärtsspiel gegen Schlüchttal mit Joshua Kopp auch ein Feldspieler das Tor hüten musste. Kopp, der, wenn er fit ist, zu den besten Spielern der Bezirksliga zählt, sah beim Ausgleichstreffer nicht gut aus. Tunahan Kocer coacht das Team jetzt nach der Güzel-Trennung bis zum Saisonende. Der 32-Jährige, der sich noch nach seiner schweren Verletzung erholt, hatte die Grün-Gelben schon zu Beginn der Saison trainiert, als Güzel im Urlaub weilte. „Tuni macht es hervorragend, da haben wir überhaupt keine Zweifel. Ich ziehe meinen Hut vor mir“, lobt Jäger. Im Training in dieser Woche waren jetzt wieder mehr Spieler da. Es weht ein Stück weit ein anderer Wind.