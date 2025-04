Fußball: Gemeinsam in die Zukunft

Die bisherige Kooperation soll ausgebaut werden und bietet weitere Vorteile für die FVLB-Talente. Im Rahmen eines Treffens der Sportlichen Leitung des FVLB mit der Nachwuchsleitung des FC Basel um Kevin Ramseyer und Martin Andermatt wurden die Maßnahmen abgestimmt.

Der FV Lörrach-Brombach wird neben seiner Funktion als DFB-Stützpunkt neu auch ein Stützpunkt der Nachwuchsabteilung des FC Basel sein. Talentierte Spieler der FVLB-Talente wie auch der Region der Altersklassen U11- bis U14-Junioren erhalten auf der Sportanlage im Grütt einmal in der Woche ein Fördertraining unter Anleitung eines Nachwuchstrainers des FC Basel und können sich so weiterentwickeln und für den Nachwuchsspitzenfußball empfehlen. Eine gemeinsame Talentsichtung „Spiel dich zum FCB beziehungsweise ins FCB-Tor“ ist in der Saison 2025/2026 in Lörrach ebenfalls vorgesehen.