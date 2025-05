Fußball: Gemeinsame Zeit mit einem Inter-Star

Ein wahres Fußball-Spektakel lieferten sich am Dienstagabend Inter Mailand und der FC Barcelona im Halbfinal-Rückspiel der Champions League. Nach Verlängerung hieß es 4:3 für die Nerazzurri, die im Finale am 31. Mai in München nun auf Paris Saint-Germain treffen. Im Mittelpunkt des Geschehens in San Siro war auch Yann Sommer, der ein ums andere Mal unglaublich parierte.

Einer, der den Schweizer Torhüter aus vergangenen Zeiten kennt, ist Kanderns Spielertrainer Tim Großklaus. „Ich habe mit ihm in der U18 und U21 beim FC Basel sowie auch beim FC Vaduz zusammengespielt. Er war immer ein super Goalie. Dass er groß rauskommen wird, hat sich schon jeder damals gedacht“, erinnert sich der 37-Jährige. „Gegen Barcelona hat er natürlich eine klasse Leistung gezeigt. Aber auch in der Bundesliga. Er hat eine tolle Karriere hingelegt.“

Ex-Profi Großklaus drückt die Daumen

Im Endspiel drückt Großklaus seinem ehemaligen Teamkollegen selbstverständlich die Daumen. „Ich würde es Yann gönnen. Ein Finale ist aber schwer vorherzusagen.“ Richtig gut läuft es zurzeit auch für Großklaus mit seinem FCK. Seit sechs Spielen ist man nun schon ungeschlagen, Kandern rangiert auf Platz vier. Geht da sogar noch etwas Richtung Relegation? „Nein, ich denke, bei nur noch sechs verbleibenden Spielen sind wir da zu weit entfernt.“ Sieben Zähler fehlen im Moment auf Eichsel. Großklaus selbst kann an diesem Wochenende wohl wieder mitmischen, wenn es am Sonntag (15 Uhr) in einem weiteren Heimspiel in der Au gegen den SV Schopfheim geht.