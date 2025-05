Fußball: „Genia“ startet eine furiose Aufholjagd

Wahnsinn, einfach Wahnsinn, was am Freitagabend in der Sporthalle der Leopoldschule abgegangen ist. Frenetisch gefeiert von einem fantastischen Publikum trotzte Tischtennis-Bundesligist ESV Weil im ersten Playoff-Viertelfinal-Match dem favorisierten TSV 1909 Langstadt nach einem 2:5-Rückstand noch ein 5:5 ab. Hauptsächlich verantwortlich für diese mirakulöse Aufholjagd war ESV-Ikone „Genia“ Sozoniuk. Die ehemalige ukrainische Nationalspielerin lieferte im vorderen Paarkreuz gegen die Langstadterin Chantal Mantz ein episches Match ab. Nach jeweils zwei gewonnenen Sätzen setzte sich Sozoniuk im entscheidenden fünften Satz gegen Mantz mit 16:14 durch. Die Halle in der Eisenbahnersiedlung glich einem Tollhaus.