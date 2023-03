Fußball Geschenk für Catania

Auch Verfolger FC Hauingen ließ beim 4:0-Sieg in Schopfheim nichts anbrennen. „Uns wurde in den vergangenen zwei Wochen vor Augen geführt, dass wir mit unserem jungen Team noch einen langen Weg vor uns haben“, ist SVS-Trainer Uwe Kraehling ehrlich.

Bereits in der Vorwoche mussten sich die Schopfheimer bei Primus Stetten mit 0:4 geschlagen geben. „Wir sind zwar in vielen Situationen durchaus auf Augenhöhe, nutzen dann aber zahlreiche Einschussmöglichkeiten nicht. In der Defensive machen wir es diesen Spitzenteams auch viel zu leicht.“ Vor der Partie sind den Gastgebern vier Stammspieler weggebrochen.