Fußball: Gessner steht vor seinem Debüt

Zur Verfügung gestellt hat sich am vergangenen Wochenende übrigens Peter-Sammy Buchheimer. Dass der Schopfheimer und ehemalige Co-Trainer von Cascio künftig aber regelmäßig in der ersten Mannschaft wieder zum Einsatz kommt, sei jedoch schon alleine wegen seiner Probleme an der Hüfte keine Option. Am Samstag treffen in Schopfheim mit Sergio Cammarano und Istvan Nagy auch zwei der gefährlichsten Torjäger der Liga im direkten Duell aufeinander. Beide teilen sich mit jeweils elf Treffern derzeit den dritten Platz in der Torschützenliste. Angeführt wird diese aktuell übrigens von Weils Youngster Bleon Selmani (14 Tore). Eins weniger auf dem Konto hat Tumringens Robin-Alexander Pude. Er netzte gegen Schopfheim gleich dreimal in den ersten 18 Minuten.

Das Top-Spiel steigt im Nonnenholz

Selmani würde nur zu gerne am Wochenende wieder jubeln, wenn er mit Spitzenreiter SV Weil II am Sonntag (15.30 Uhr) im Nonnenholz den FV Lörrach-Brombach II zum „kleinen“ Derby und Topspiel empfängt. Vier Punkte trennen die beiden Landesliga-Reserven derzeit in der Tabelle. Zu weit voraus möchte man in Weil noch nicht blicken. Coach Sascha Samardzic setzt sich kleinere Ziele. Zunächst soll die Herbstmeisterschaft her. Mit einem Derbysieg würden die Grenzstädter ihrem Vorhaben ein ganzes Stück näherkommen. Gut möglich, dass Samardzic und Marco Kern am Wochenende auf Verstärkung von der „Ersten“ zurückgreifen können. Die Truppe von Andreas Schepperle war nämlich schon am Donnerstag in Laufenburg im Einsatz (2:2).

Bei Schlusslicht FC Wallbach, die zuletzt den FSV Rheinfelden II bezwungen hatten, muss Aufsteiger TuS Lörrach-Stetten II am Samstag, 14.30 Uhr, ran. Mit 13 Zählern rangiert die Mannschaft von Trainer Andreas Schatz im Moment auf Platz elf. „Punktemäßig stehen wir noch nicht so da, wie wir uns das vorstellen, aber wenn wir so weitermachen, mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wir entwickeln uns weiter“, informiert Schatz.