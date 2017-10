Fußball Geßners Freundschaftsdienst

Von Fabian Schreiner

Der zwölfte Spieltag in der Kreisliga A-West hat es in sich. Die Zuschauer am Hochrhein dürfen sich auf ein brisantes Derby zwischen Spitzenreiter SV Herten und dem SV Nollingen freuen. Außerdem feiert Michael Geßner mit dem FV Fahrnau sein Comeback auf dem Trainerstuhl.

Lörrach. Einen Vorwurf machte Herten-Trainer Thorsten Szesniak seinen Schützlingen beim torlosen Remis in Huttingen nicht. Der Tabellenführer ist seit zwei Partien ohne Sieg. „Wir verfliegen nicht in Panik“, stellt der Vorsitzende Stefan Weber unmissverständlich klar. Das Duell heute, 17 Uhr, zuhause gegen den Aufsteiger aus Nollingen wird für die Gastgeber kein Zuckerschlecken. „Nollingen wird sich wohl nicht nur auf die Defensive konzentrieren. Sie haben ein gutes Team und werden Fußball spielen.“ Weber spricht im Vorfeld der Partie von einer „gesunden Rivalität“.

In Haltingen treffen morgen ab 15 Uhr zwei Aufsteiger aufeinander. Sowohl der FV Haltingen als auch der FV Lörrach-Brombach III spielen bislang eine starke Runde. Nur einen Zähler trennt beide Teams. Das Duell der Torjäger wird mit Spannung erwartet. Marvin Stöhr auf Haltinger Seite und Eugen Suppes vom FVLB III sind in guter Verfassung. Haltingens Sportlicher Leiter Norman Rueb hat aktuell nicht viel zu kritisieren. „Die Jungs sind super drauf. Einzig die Chancenverwertung lässt phasenweise zu wünschen übrig. Doch das ist Jammern auf hohem Niveau.“

Witalij Arsentjew, Sanel Covic und Virgil Boukaka erwischten vor Wochenfrist beim 6:1-Sieg der Weiler „Dritten“ gegen den FV Degerfelden einen Sahnetag. Coach Franco Viteritti setzt auch heute Abend (18 Uhr) im Heimspiel gegen den TuS Lörrach-Stetten auf das brandgefährliche Offensiv-Trio.

Der Feuerwehrmann ist zurück in der Kreisliga A. Michael Geßner coacht bis zum Saisonende den abstiegsbedrohten FV Fahrnau. Gleich in seiner ersten Partie geht es um eine ganze Menge. Sein neues Team ist zu Gast beim FV Degerfelden, der auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert. „Dass ich wieder als Trainer einsteige, habe ich nicht geplant. Doch für mich ist das ein Freundschaftsdienst. Bei keinem anderen Verein hätte ich das noch mal gemacht. Doch mit dem FV Fahrnau verbinde ich sehr viel“, erklärt Geßner, der nun erst einmal sein Hauptaugenmerk auf die anfällige Defensive legt. FVF-Vorsitzender Mark Leimgruber wollte den 59-jährigen unbedingt. „Er hat einfach nicht aufgegeben und mich ständig kontaktiert“, so Geßner.

Bedrohlich ist die Lage beim FC Hausen. Am Sonntag (15 Uhr) steht für den Verein und Trainer Atilla Ürgen im Heimspiel gegen den Tabellen-Zwölften SV Karsau viel auf dem Spiel. Der Übungsleiter spürt trotz der ausbleibenden Erfolge das Vertrauen des Vorstands. Rene Wagner, Gordon Sönthgerath und Dominik Hug sind allesamt verletzt oder nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. „Wir verfügen derzeit über keine Offensive. Torchancen spielen wir uns sehr selten heraus. Da geht uns Qualität ab“, hadert Ürgen.

Mick Fahr und der FC Hauingen sind gut drauf und haben sich in der Spitzengruppe etabliert. Morgen ab 15 Uhr gastiert der Rangfünfte beim TuS Kleines Wiesental.

Zur selben Uhrzeit duellieren sich der gastgebende FC Steinen-Höllstein und der SV Schopfheim. Zudem empfängt am Sonntag, 15 Uhr, der SV Todtnau den FC Huttingen.