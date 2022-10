Fußball „Gewinnen auch etwas Luft“

„Einfach ein gutes Spiel machen. Einfach defensiv bestätigen, was wir in den letzten Wochen so zeigen. Und mit etwas mehr Durchschlagskraft vorne mehr Spieler in den Strafraum bekommen.“ So lautet das Grundrezept von FVLB-Cheftrainer Tiziano Di Domenico, um am Sonntag ab 15 Uhr gegen die U23 des Bahlinger SC erfolgreich zu bestehen.