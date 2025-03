Fußball: Gibt es das nächste Spektakel?

Offen ist noch, mit welchem Personal es die Eichsler am Wochenende angehen können. In den Trainingseinheiten musste der eine oder andere krankheitsbedingt passen. „Ich hoffe, dass da noch ein paar mit Hinblick auf das Wochenende wieder zurückkommen.“ Nach drei Jahren in Eichsel zieht es Schwarz im Sommer dann zu Landesligist TuS Binzen. Seinen neuen Arbeitgeber verfolge er schon „sehr intensiv“. „Wenn es am Wochenende passt und wir nicht zeitgleich spielen, bin ich in Binzen und schaue mir die Jungs an. Wir tauschen uns auch wöchentlich aus. Ich bin voll in die Kaderplanung involviert. Das ist gerade eine sehr spannende Zeit, aber ich bin entspannt und freue mich einfach auf das, was kommt.

Tumringer Neuzugangaus der Südstadt

Der Sprung zum „rettenden Ufer“ gelang Aufsteiger FV Tumringen am vergangenen Wochenende nach dem 3:2-Heimsieg über den FC Wallbach. In der Startelf stand dabei auch Alexander Mensching. Der 25-Jährige war in der Winterpause neu aus Stetten ins Grütt gewechselt. Mensching sammelte beim TuS immerhin auch schon ein paar Einsatzminuten in der Bezirksliga. In der Vorsaison spielte er eine gute Rolle beim Aufstieg der „Zweiten“, traf in 21 Ligaspielen 13 Mal und steuerte zudem noch einige Assists bei. „Alex ist offensiv variabel einsetzbar. Ich hoffe natürlich, dass er für uns auch ein paar Tore schießen wird“, sagt FVT-Coach Daniel Stöcklein. Der junge Übungsleiter erwartet einen Krimi im Abstiegskampf. „Das wird spannend. Es liegen nur wenige Punkte zwischen den Mannschaften.“ Tumringen gastiert am Samstag, 16 Uhr, beim formstarken TuS Maulburg.

Die weiteren Paarungen: FC Wallbach - SpVgg. Bamlach-Rheinweiler (Sa.; 16 Uhr); SV Todtmoos - FC Steinen-Höllstein (Sa.; 18.30 Uhr); TuS Efringen-Kirchen - FV Lörrach-Brombach II; FC Hausen - FC Kandern (beide So.; 15 Uhr); FSV Rheinfelden II - SV Schopfheim (So.; 16 Uhr).