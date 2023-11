Fußball: Gibt es wieder ein Spektakel?

Offen ist noch, wie das Bezirkssportgericht über den weiteren Umgang mit dieser Partie entscheiden wird.

Partie in Stetten birgteinige Brisanz

Die Partie nun in Stetten birgt eine Menge Brisanz. Binzen benötigt Punkte, wenn der Rückstand auf Spitzenreiter VfR Bad Bellingen nicht weiter anwachsen soll.

Der Druck liegt am Samstag sicherlich auf Seiten der Gäste-Elf. Denn angesichts der Qualität an Einzelspielern in dieser Mannschaft kann es für Binzen in dieser Saison nur über den Aufstieg gehen. Personell sieht es beim TuS ordentlich aus. Bis auf die Verletzten kann Sütterlin auf alle Mann zurückgreifen.