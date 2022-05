Fußball Gibt’s ein kleines Wunder?

Wittlingen. Man ist sich beim FC Wittlingen bewusst, dass es bei zehn Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz wohl am Ende zum Ligaverbleib nicht reichen wird. Doch aufgeben will keiner, auch wenn es aktuell ein kleines Wunder braucht. „Im April haben wir durch eigenes Zutun, aber auch durch Verletzungspech eine Menge aus der Hand gegeben. Dennoch werden wir in den sieben noch ausstehenden Punktspielen alles in die Waagschale werfen, um den Bock doch noch umzustoßen“, blickt Trainer Fabio Muto vor dem Heimspiel am kommenden Sonntag (Anstoß 15 Uhr) gegen den SC Wyhl unbeirrt nach vorne.

Was großen Mut macht, ist auch die Tatsache, dass die Verantwortlichen um Sportchef Kevin Pabst personell Vorsorge getroffen haben, dass die Mannschaft nach dem Abstieg auch in der Bezirksliga bestehen kann. Vielversprechende junge Spieler haben in diesen Tagen dem FCW ihre Zusage für die kommende Saison gegeben.