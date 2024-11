Die Auggener gastieren am Samstag beim Schlusslicht in Waldkirch. Mit acht Punkten und einem Torverhältnis von minus 24 stehen die Orgelstädter mit acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer am Tabellenende. Drei Punkte sind für den FCA also Pflicht, könnte man meinen. FCA-Sportdirektor Björn Giesel warnt jedoch: „Die Verbandsliga ist eine sehr ausgeglichene Liga, jeder kann jeden schlagen“, was auch vor knapp drei Wochen bei der Auggener 2:5- Niederlage im Durbachtal deutlich wurde. „Es kommt auch auf unsere Einstellung an“, appelliert Giesel und sieht den FC Waldkirch in der Offensive mit Sandro Rautenberg und Tim Probst „überdurchschnittlich gut besetzt“. Am Wochenende wird das Trainer-Duo Aggül und Walther auf Louis Spindler (Schlüsselbeinverlertzung) verzichten müssen. Julien Tschira (Sehnenentzündung) ist fraglich. Dennoch erkennt Björn Giesel unter dem neuen Trainergespann eine neue Aufbruchsstimmung: „Nicht nur der Trainingseinsatz, auch die Intensität des Trainings sind höher“, freut sich der 52-Jährige. Gerade daraus wolle man in Auggen vor dem Winter die entscheidenden Prozente ziehen. In den kommenden Partien gegen Mannschaften, die vermehrt im unteren Tabellendrittel rangieren „sollten vor der Pause noch ein paar Punkte her“, erwähnt Giesel abschließend. bre