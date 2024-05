Die Ausgangslage vor dem Top-Duell war klar: Will der SV Laufenburg den „Platz an der Sonne“ behalten, dann darf er beim nur einen Punkt schlechter klassierten FC Waldkirch nicht verlieren. Die Rechnung ging auf. Nach einem frühen Rückstand gelang dem eingewechselten Jonas Gläsemann in der 77. Minute das erlösende 1:1. So gehen die Nullachter mit einem Punkt Vorsprung in die beiden letzten Saisonspiele.