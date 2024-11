Nach 90 intensiven und zweikampfbetonten Minuten stand ein 2:1-Heimsieg für die Hausherren zu Buche. Jonas Lösle brachte die Schliengener in Spielminute 14 nach feinem Zuspiel von Leon Metzger per Dropkick aus 16 Metern früh in Führung.

In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend, bis Gästespieler Samuel Gantert sich in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs auf links durchsetzte und im Rückraum den blanken Nico Maier bediente. Bei seinem scharfen Abschluss aus elf Metern hatte Keeper Nils Lehmann zwar die Fingerspitzen am Ball, blieb aber ohne Abwehrchance. Mit dem 1:1-Unentschieden ging es folgerichtig in die Kabinen.