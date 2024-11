„Das war grandios!“, blickt TuS-Trainer Gianfranco Disanto euphorisch auf den Sieg gegen den Bahlinger SC U23 zurück. Die „Roten“ egalisierten im Spiel gleich zweimal einen Rückstand und standen durch den „Lucky-Punch“ von Ismail Demirci in der Nachspielzeit am Ende mit 3:2 sogar als Gewinner da. Ein Sieg des puren Willens. Disanto gibt sich dementsprechend kämpferisch: „Dieser Sieg hat uns gezeigt, dass wir mit jedem Team in der Liga mithalten können, wenn wir an unsere Grenzen gehen und bis zum Ende an den Sieg glauben.“ Trotz allgemeiner Binzener Glückseligkeit steht am Sonntag erneut der Liga-Alltag auf dem Programm. Zum Gastspiel reist der Tabellen-Vorletzte an. „Der SV RW Ballrechten-Dottingen“, so warnt Disanto, „hat nichts zu verlieren“. Dementsprechend erwarte er ein kampfbetontes Spiel. Trotz der tabellarischen Ausgangslage vor dem Spiel (Platz sieben gegen Platz 15) sieht der TuS-Coach keinen Favoriten. Zuhause zeigte sich seine Mannschaft bislang jedoch sehr erfolgreich, was durchaus Hoffnung auf einen dreifach schönen Binzener Sonntag macht. David Muck wird wegen einer Zerrung erneut ausfallen. Jörg Hupfer, Aron Manthei und Nico Rasenberger sind privat verhindert. Bei Matthias Feldmann ist ein Einsatz noch fraglich. ems