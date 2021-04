Fußball Griguoli wechseltzum SV Weil

„Mit dem Gardemaß von 1,87 Meter bringt der Abwehrspieler beste Voraussetzungen für einen Platz in der Weiler Innenverteidigung mit“, lässt Sportchef Perseus Knab in einer Medienmitteilung wissen. Auch seine berufliche Karriere werde Griguoli in Weil am Rhein starten und eine Ausbildung zum Finanzassistenten beginnen. In der Oberliga kam der Deutsch-Italiener bisher in allen Saisonspielen zum Einsatz.

Auch Pa-Ousman Grether wechselt nach Weil. Er spielte zuletzt in der U23 des FVLB in der Bezirksliga. Mit Rakish Navenananthan schließt sich zudem ein ehemaliger Weiler Junior der Zweiten Mannschaft des Vereins an.