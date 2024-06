Natürlich spielte auch die frühe Führung den Rebländern in die Karten, ließ ihr Selbstbewusstsein wachsen. Keine zwei Zeigerumdrehungen waren gespielt, da führten die Gastgeber mit 1:0. Nach einem Pass in die Tiefe von Christian Ophoven verarbeitete Jonathan Ehret das Zuspiel perfekt zum 1:0 (2.). Und es hätte sogar noch besser kommen können. Doch eine Abseitsposition von Ophoven verhinderte in der dritten Minute das 2:0.

Die Spielberger waren sichtlich konsterniert, wussten sich in dieser frühen Spielphase durch ein aggressives Pressing aus der Umklammerung kaum zu befreien. Auggens Dominanz veredelte Steffen Reinecker nach etwas mehr als einer halben Stunde zum 2:0. Der Defensivmann fälschte einen Freistoßball von Ehret unhaltbar für Spielbergs Torhüter Mathias Moritz ab.