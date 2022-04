Fußball Großartiger Einstieg im Fußball

Müllheim/Hügelheim (pd/nod). Das Turnier wird gemeinsam von den Sportfreunden Hügelheim, der Christophorus-Gemeinschaft und dem Südbadischen Fußballverband veranstaltet. In diesem Jahr treten zum ersten Mal Inklusionsvereine aus der Region an, um den ersten südbadischen Bezirkspokalsieger zu küren.

Es hat sich in den letzten Monaten vieles getan. Viele Menschen mit Behinderung sind inzwischen Mitglieder in den örtlichen Fußballvereinen, und es werden stetig mehr. Seit der Gründung der Inklusionsabteilung der Sportfreunde Hügelheim in Kooperation mit der Christophorus-Gemeinschaft am 18. November letzten Jahres haben weitere südbadische Fußballvereine Inklusionsabteilungen gegründet. Der SV Weilertal (in Niederweiler), der SC Vögisheim-Feldberg, der Staufener SC, der SV Sulzburg und der SV Ballrechten-Dottingen sind dem Beispiel gefolgt und werden mit ihren Mannschaften an dem ersten südbadischen Bezirkspokalturnier teilnehmen.