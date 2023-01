Fußball Große Vereinsnamen kicken in Lörrach

Die Organisatoren haben am bewährten Modus festgehalten und richten an beiden Tagen sowohl ein Hallen- als auch ein Freiluftturnier für Nachwuchsmannschaften der Altersklasse U13 und U14 aus. Die großen Namen sind mit ihren Jugendteams nahezu ausnahmslos dem Ruf aus dem Dreiländereck gefolgt. Lediglich Manchester City musste seinen Premieren-Auftritt schweren Herzens absagen, weil der Flugplan geändert wurde. Vorgesehen war, dass der Tross aus England am Freitag nach Basel und am Sonntag wieder zurück nach Manchester fliegen sollte. Diese Flüge wurden zwischenzeitlich gestrichen. Guter Rat war aber nicht teuer. Chef-Organisator Dominik Kiesewetter und sein Team fanden ruckzuck Ersatz und kündigten an, dass Manchester City im kommenden Jahr dann dabei ist.