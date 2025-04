Herr Klucker, David Held, der künftig die „Erste“ trainieren wird, ist noch für die Reserve zuständig. Wie kann man sich den Austausch zwischen Ernst, Held und Ihnen vorstellen?

Die Zusammenarbeit, die wir untereinander haben, ist echt gut. Da gibt es einen stetigen Austausch. Sei es Spieler, die am Wochenende bei der „Zweiten“ mit dabei sind, sei es, welche Spieler Potenzial für die erste Mannschaft haben. Da ist die Kommunikation wirklich überragend. So macht es Spaß. Ich gehe fest davon aus, dass der Austausch auch in Zukunft, wenn die Rollen dann vertauscht sind, sehr gut ist.