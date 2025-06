Fußball: Großklaus-Entscheidung gefallen

Doch nun steht fest, dass Großklaus weiter als Spielertrainer in der Au fungieren wird. „Ich bin natürlich immer noch der Meinung, dass es eine Farce war, so zu entscheiden. Das wird mir nie in den Kopf gehen. Aber ich muss das abhaken, wenn wir weiterhin erfolgreich sein wollen“, erklärt er nach einem Gespräch mit der Vorstandschaft gegenüber unserer Zeitung. „Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Daher haben wir auch nicht lange darüber gesprochen, weil es im Nachhinein sowieso nichts mehr bringt. Wir konzentrieren uns jetzt auf die kommende Saison und hoffen, da wieder so erfolgreich zu sein.“

Im Februar hatte Großklaus seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Seit 2022 ist der Familienvater nun bereits in Kandern tätig. 2023 führte er den Verein nach neun Jahren zurück in die Kreisliga A, wo sich die Kanderner prächtig präsentieren. Nach Platz neun im Aufstiegsjahr beendeten Großklaus und Co. diese Runde auf Rang drei.