Auch mit 37 Jahren scheint Tim Großklaus noch nicht müde zu werden. Wie der Kreis A-Ligist FC Kandern bekanntgegeben hat, wird der Stürmer, dem in der Saison 2007/2008 mit dem FC Vaduz der Sprung in die Schweizer Super League gelang, auch in der kommenden Saison 2025/2026 die Geschicke des Tabellenfünften leiten. „Es waren bisher drei super Jahre in Kandern. Wir stehen nach der Vorrunde gut da und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, sagt Großklaus, der den Verein im Januar 2022 auf Tabellenplatz neun der Kreisliga B übernommen hatte. Seither erzielte er in 69 Ligapartien ganze 68 Treffer in Schwarz-Weiß und stieg zur Saison 2023/2024 als Meister der Kreisliga B mit dem FCK in die Kreisliga A West auf. „Wir freuen uns sehr, dass Tim sich für ein weiteres Jahr in Kandern entschieden hat. Seit der Verpflichtung geht es mit dem Verein und der Mannschaft stetig voran, diesen Trend möchten wir fortsetzen“, zeigt sich FCK-Sportchef Luca Kern begeistert. Wer Großklaus zur kommenden Saison als Co-Trainer zur Seite steht, ist derzeit noch unklar. Der Verein befindet sich aber bereits in guten Gesprächen.