Fußball Großklaus will es nochmals wissen

Großklaus, der in einem kleinen Dorf bei Müllheim lebt, ist derzeit vereinslos. Eigentlich hätte er in der Rückrunde der Saison 2020/21 den Freiburger A-Kreisligisten SV Gündlingen als Spielertrainer übernehmen sollen, doch dann kam erneut der Lockdown. „Als es wieder losging, war ich beruflich mehr eingespannt und musste aufhören. Eigentlich habe ich nie richtig angefangen. Ich würde jetzt lieber wieder etwas am Hochrhein übernehmen“, macht der ehemalige Profi deutlich. Doch was macht die Grenzecke für Großklaus so besonders? „Das liegt daran, dass ich hier die meiste Zeit meiner fußballerischen Laufbahn verbrachte habe. In der Jugend habe ich in Liel und in Weil gespielt, später bin ich rüber in die Schweiz und war anschließend wieder Spielertrainer beim SV Liel-Niedereggenen.“