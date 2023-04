Nun wurde der zweite offizielle Sommerneuzugang fixiert - von drei weiteren Nachwuchsspielern liegen Zusagen vor. So gehört auch der junge Offensiv-Spezialist Manuel Gruber ab Sommer dem Kader von Trainer Fabio Muto an. Der 20-Jährige spielt aktuell noch in Maulburg und ist auf Platz Nummer zwei der Torschützenliste der Kreisliga B mit 19 Toren.