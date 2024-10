Fußball: „Habe mich immer vor das Team gestellt“

„Spielerisch war es vielleicht sogar die beste Saisonleistung von uns“, meint Andreas Schatz, Trainer des TuS Lörrach-Stetten II, nach dem 2:2 im Heimspiel gegen die SpVgg. Bamlach-Rheinweiler. Wild wurde es kurz vor der Pause auf dem Kunstrasenplatz an der Tullastraße. Denn innerhalb von nur drei Minuten zappelte der Ball dreimal im Netz. Der Reihe nach: Zunächst hatte Fabio Löffler nach drei Minuten das 1:0 für den TuS erzielt. In der 36. Minute erhöhte Lörrach-Stetten. Tarik Vidjen durfte sich in die Torschützenliste eintragen lassen. „Das 2:0 war super herausgespielt über zehn, elf Stationen. Das war ein Traum für einen Trainer. Da war wirklich alles dabei“, schwärmt Schatz, der kurz darauf aber mit ansehen musste, wie sein junges Team in kürzester Zeit eine 2:0-Führung verspielte. Simo Milisic (37.) und Aldin Sisic (39.) glichen für die Gäste aus Bamlach aus.

Schatz ist stolz auf seine Mannschaft

Für Schatz war sein Team über weite Strecken der Partie „klar besser“. Weitere Treffer sollten dem Aufsteiger allerdings nicht mehr gelingen. Ein ganz bitteres Ende hätte die Begegnung beinahe sogar noch für den TuS genommen, wenn Bamlachs Torjäger Istvan Nagy wenige Minuten vor Schluss den Hochkaräter zum 3:2 gemacht hätte. Normalerweise lässt sich der Angreifer solche Chancen nicht entgehen. So blieb es also bei der Punkteteilung. „Mit etwas Glück gewinnen wir das Spiel, so müssen wir mit dem einem Punkt zufrieden sein. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir hatten in der Startelf acht Jungs, die 23 oder jünger waren“, so Schatz. Der Coach war übrigens schon Mitte der ersten Halbzeit aufs Feld gekommen, da sich Piet Loos am Knie verletzt hatte.

Zumindest einen Zähler hat mal wieder der SV Schopfheim geholt. Beim FV Tumringen trennte sich der kriselnde SVS 3:3. Es war das erste Spiel nach der einvernehmlichen Trennung von Trainer Angelo Cascio (siehe auch nebenstehendes Interview). „Ich habe mich immer vor das Team gestellt und sie geschützt. Es gab wenige Spieler, die unzufrieden waren. Im Gegenteil. Ich habe viele Nachrichten von Spielern bekommen, dass sie es schade finden, dass ich nicht mehr Trainer bin“, erklärt Cascio.