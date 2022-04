Fußball „Haben nach der Klatsche wieder Fuß gefasst“

Eines ist für die Rheinfeldener mittlerweile deutlich geworden: In der Hinrunde spielten sie befreit auf, weil sie keiner wirklich auf der Rechnung hatte. Als Tabellenführer gehört der FSV jetzt zu den Mannschaften, die jeder schlagen will. Die Spiele sind nicht so klar und deutlich, waren es aber in der Hinrunde auch nicht immer. Den Trainerwechsel sieht Musliu da nicht so als Ursache an. „Dazu müsste ich die Arbeit meiner Vorgänger bewerten können, was ich aber definitiv nicht kann.“ Für ihn ist es da mehr der Umstand, dass der Überraschungsmoment nicht mehr vorhanden ist, die Ursache für die engen Matches. So wie es derzeit ausschaut, hat Musliu damit des Pudels Kern getroffen.