Fußball „Haben tolles Trainerteam gewonnen“

Die Mannschaft wurde am Montagabend vom Sportlichen Leiter über die Entscheidung informiert. Die beiden Neuen haben sich nach vorheriger Abstimmung mit Erkan Aktas bereits am Mittwochabend mit einer kurzen Ansprache dem Team vorgestellt.

Es ist durchaus möglich, dass diese Bekanntmachung dem in dieser Saison so gebeutelten Oberligisten einen positiven Impuls geben kann. Übermorgen ist der SV Linx im Grütt zu Gast. Die Partie wird um 15 Uhr angepfiffen.

FVLB will mehr Torchancen kreieren

Nach der Schlappe in Villingen wollen sich die FVLB-Spieler am Sonntag den eigenen Fans deutlich besser präsentieren. Auch Coach Erkan Aktas ist überzeugt, dass es auch anders geht: „Aktuell ist es so, dass wir uns keine Torchancen mehr herausspielen und damit unsere Defensive entlasten. Das ist unser Ansatz. Wir müssen im Spiel nach vorne wieder gefährlicher werden., müssen neue Lösungen finden.“

Personell sieht’s für den FVLB gar nicht so schlecht vor dem Spiel gegen Linx aus. Außer Stammkeeper Dominik Lüchinger, der immer noch mit den Nachwehen einer Corona-Infektion zu kämpfen hat, und Kevin Meier, den eine hartnäckige Prellung plagt, sind alle Mann an Bord.

Trotz der aussichtslosen Situation für den FV Lörrach-Brombach seien – so Coach Aktas – keine Überlegungen angedacht, um die zweite Mannschaft, die in der Bezirksliga in den Abstiegskampf verwickelt ist, zu stärken. Auch der sonntägliche FVLB-Gegner Linx steckt mitten im Abstiegskampf. Auf den ersten Nichtabstiegsplatz fehlen den Linxern aktuell sechs Zähler. Deshalb ist es für die Ortenauer übermorgen extrem wichtig, das Auswärtsspiel zu gewinnen. Der FVLB kann sich auf einen extrem motivierten Gegner einstellen.

Apropos Abstiegskampf. Nicht weniger als vier südbadische Klubs müssen in der Oberliga Baden-Württemberg um den Ligaverbleib bangen. Neben dem FV Lörrach-Brombach und Linx sind das auch der Freiburger FC und SV Oberachern.