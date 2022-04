Von Fabian Schreiner

Lörrach. Ein Hammerprogramm steht für die U23 des FV Lörrach-Brombach an Ostern an. Zunächst trifft die Mannschaft von Trainer Thorsten Meier am Samstag, 18.15 Uhr, im heimischen Grütt auf Primus FC Zell, zwei Tage später gastiert mit dem FC Erzingen ein weiteres Topteam beim FVLB. „Das sind die geilsten Spiele der Saison. Wir freuen uns darauf und wollen alles in die Waagschale werfen. Dann schauen wir mal, was am Ende dabei herausspringen wird“, betont Meier selbstbewusst.