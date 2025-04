Fußball: Hanser macht den Unterschied

Unter dem Strich war es ein verdienter Erfolg des Klubs von der Wehra. Allerdings hätte es in der 10. Minute durchaus 1:0 für Wittlingen heißen können, als Kevin Etienne (18.) sich robust durchsetzte, dann aber aus spitzem Winkel an Wehrs Keeper Timo Kaiser scheiterte. Zuvor hatte ein Freistoßball (4.) von Wehrs Kapitän Fabian Schmidt den Pfosten des Wittlinger Tores geküsst. Bis zur 41. Minute bestand das Spitzenspiel vor allem aus rustikalen Zweikämpfen. Doch dann gab Marco Hanser dem Match mit dem Führungstreffer eine neue Wendung. Nach einer flachen Hereingabe von Jan Steininger schob der Wehrer Torjäger zum 1:0 ein. Endgültig auf die Verliererstraße geriet Wittlingen, als Timo Kronenberger in der 54. Minute einen fatalen Fehlpass spielte, und Hanser die Situation clever zum 2:0 ausnutzte.