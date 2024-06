In der Kreisliga B, Staffel 1, stand der Meistertitel des TuS Lörrach-Stetten II schon länger fest. Jetzt geht’s in die Kreisliga A-West. Dort dürfte in der anstehenden Saison 2024/25 der Ligaverbleib das Maß aller Dinge sein. Die Stettener „Erste“ hat ja in ihrer Premieren-Saison in der Bezirksliga Hochrhein eine gute Rolle gespielt. Mit dem TuS dürfte in der neuen Saison zu rechnen sein. Durch den Aufstieg der „Zweiten“ stimmt nun auch der Unterbau. Da ist nun auch der Leistungsunterschied zwischen beiden Mannschaften nicht mehr so groß.