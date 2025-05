Fußball: „Hat uns komplett das Spiel geklaut“

Herr Schwarz, am Ende steht auswärts wieder ein 0:4. Was ist passiert?

Ich bin kein Trainer, der normalerweise über Schiedsrichter spricht oder die Schuld bei ihnen sucht. Aber das, was am Samstag passiert ist, gehört verboten und sanktioniert. Wir machen 30 Minuten lang das Spiel, müssen 1:0, 2:0 führen und dann kam die Show des Schiedsrichters. Selbst Maulburgs Vedat Erdogan kam während des Spiels zu mir und hat sich entschuldigt. Die Leistung des Schiris war alles andere als unparteiisch. Ich habe in meiner gesamten Fußballer-Laufbahn noch nie so einen Schiedsrichter gesehen. Das war abartig. Es gibt wirklich viele schlechte Schiris. Vor allem am Hochrhein. Ich habe das Gefühl, dass es wöchentlich schlimmer wird.