Fußball Hattrick von Almin Mislimovic

Doch in Wyhl wurde der offensive Ausnahmekicker seiem Ruf gerecht. Mit einem sehenswerten direkten Freistoßball brachte er seine Mannschaft nach 58 Minuten mit 2:1 in Front. 13 Minuten später machte er mit einem Doppelpack (70./71.) den Deckel drauf.

Lediglich in der ersten halben Stunde wurde der Gastgeber seinem Anspruch gerecht. Wyhl ging nach elf Minuten sogar mit 1:0 in Front. Dawid Bonk erzielte sein sechstes Saisontor. Der Torschütze musste jedoch zwei Minuten später verletzungsbedingt ausgewechselt werden. In Minute 19 wäre für den Verfolger sogar ein zweiter Treffer möglich gewesen, als Dennis Thoma nach einem Flankenball das leere Rheinfelder Gehäuse verfehlte. Allerdings hatten die Gäste aus der Industriestadt auch in dieser Phase ihre Chancen. Doch da fehlte es dem FSV noch an der Konsequenz im Abschluss.

Mit dem Ausgleich durch das erste Saisontor von Alessandro Mastrangelo in der 30. Minute war jedoch die offensive Dominanz des SC Wyhl vorbei. Der FSV kon­trollierte von nun an Ball und Gegner. „Es war ein souveräner Auftritt bis zum Schlusspfiff. Der Erfolg geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, so das Fazit von FSV-Coach Musa Musliu.

Mit diesem klaren Sieg im Topspiel der Landesliga, Staffel 2, machte der Spitzenreiter deutlich, dass er auch erfolgreich auftreten kann, wenn Leistungsträger wie Jeremy Stangl und Nico Szyszka verletzungsbedingt passen müssen. Angeschlagen war auch Mittelfeld-Chef Serkan Korkmaz. Aber der FSV-Stratege biss die Zähne zusammen und spielte.

In der Tabelle hat der FSV Rheinfelden an der Spitze acht Punkte Vorsprung auf den Zweiten Herbolzheim, der sein Heimspiel gegen die U23-Mannschaft des Freiburger FC knapp 1:0 gewann.     