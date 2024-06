Der Aufstieg war bereits seit Wochen in trockenen Tüchern. In Hauingen wird seit Jahren hervorragende Arbeit geleistet, der Bezirksliga-Aufstieg nun ist nur die logische Konsequenz. Die Niederlage in der Relegation im vergangenen Jahr gegen Murg trieb alle im Sonnen-Ortsteil noch einmal an. Das Resultat ist beeindruckend. Nun duellieren sich Hauingen und Murg in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga.

Hauingen hat dieQualität für die Bezirksliga

„Die Mannschaft hat definitiv die Qualität für die Bezirksliga. Wir wollen aber erst einmal die Kirche im Dorf lassen. Wir haben gesehen am Beispiel Murg, dass es nicht so leicht ist“, sagt Fahr. Murg steckte bis zum Schluss im Tabellenkeller, blies in den vergangenen Wochen aber zu einer famosen Aufholjagd und rettete sich letztlich. Hauingen verfügt über eine eingespielte Truppe auf und neben dem Platz. Ein Platz unter den ersten Sechs ist dem FCH durchaus zuzutrauen.