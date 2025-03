Fußball: Hauingen will den Favoriten ärgern

SG FC Wehr-Brennet – FC Hauingen So., 15 Uhr: Nur am Sonntag wird in Brennet auf dem Kunstrasen Bezirksliga-Fußball geboten, alle anderen Spiele finden bereits am Samstag statt. Das Match zwischen dem gastgebenden Tabellenvierten und dem Achten aus Hauingen dürfte interessant werden. Die Wehrer sind mit einer 0:3-Niederlage in Stetten und einem 4:2-Erfolg nach 0:2-Rückstand beim SV Waldhaus aus den Startlöchern gekommen. Hauingen feierte zwei Siegen in Jestetten (2:0) und in Waldshut (3:0).