Die Rückkehr ist perfekt! Der FC Hauingen spielt nach 13 Jahren Kreisliga A in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga Hochrhein. Der Mannschaft von Meister- und Aufstiegstrainer Mick Fahr ist der Titel nach dem 8:0-Kantersieg gegen Schlusslicht SV Todtnau am 25. Spieltag nun auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Vor einem euphorischem Publikum in Hauingen erzielten am Samstagnachmittag Moritz Keller, Tobias Keller, Erwin Suppes, Yannik Scheurer, Max Keller, Maximilian Meier, Jannis Sautter und Joshua Vogt die Treffer. Mannschaft, Trainer und Staff begaben sich anschließend in eine lange Partynacht. „Da werden wir alle ausrasten und feiern, solange der eigene Akku mitmacht. Open End“, hatte Fahr bereits unter der Woche angekündigt. Das hat sich der FC Hauingen auch mehr als verdient. Von Anfang an dominierten die Ortsteilfußballer das Geschehen.