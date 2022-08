Die Gastgeber setzten in der 4. Minute den ersten Offensivakzent. Nach einem Steilpass scheiterte Binkert am Gästekeeper Fabian Vandamme. Dann passierte lange Zeit nichts vor Vandamme, weil der FVLB zwar tonangebend war, aber die Pässe in der Spitze nicht ankamen. Nach 24 Minuten ging David Pinke auf der linken Seite durch, scheiterte aber an Vandamme. Und wieder Pinke in Minute 33. Er hatte Vandamme bereits ausgespielt, doch statt in die Mitte auf den freistehenden Binkert zu passen, verfehlte er den Gäste-Kasten aus unmöglichem Winkel.