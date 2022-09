Fußball Heimmannschaft lässt zwei Punkte liegen

Auch die U23 des Sport-Club hat sich in der 3. Liga längst ihr Stammpublikum erspielt. Trotz der Bundesligapartie der Profis am Abend in Hoffenheim kamen 1.521 Zuschauerinnen und Zuschauer zum Heimspiel gegen den VfL Osnabrück ins Dreisamstadion und sahen am Ende in einer vor allem nach der Pause umkämpften Partie die zweite Punkteteilung für den SC Freiburg II in dieser Saison.

„Es war eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der wir trotzdem mehr vom Spiel hatten, in einigen Bereichen aber einen Tick zu unsauber waren“, sagte SC-Trainer Thomas Stamm. „Nach der Pause sind wir vor allem über Standards zu einigen Chancen gekommen. Von daher fühlt es sich am Ende eher nach zwei Punkten an, die wir haben liegen lassen, nicht wegen des schnellen Ausgleichs, sondern weil wir in der Summe die besseren Chancen hatten.“