Fußball: Heimsieg für Auggen Pflicht

Viel zu oft in dieser Saison hat der FC Auggen auswärts viel zu viele Punkte liegen lassen. „Oftmals haben wir, wie am vergangenen Ostermontag beim abstiegsbedrohten VfR Hausen in der zweiten Halbzeit, unterirdisch Fußball gespielt. Das war zuvor auch im Hinspiel in Durbachtal so und in Bühlertal, Waldkirch, Rielasingen-Arlen und Pfullendorf. Alle diese Spiele haben wir verloren“, legt Giesel den Finger in die Wunde. Dass der FC Auggen es besser, viel besser kann, hat er in dieser Saison zu Hause bewiesen. Deshalb sieht Giesel am Samstag der Heimaufgabe gegen den Tabellen-Vorletzten durchaus optimistisch entgegen.

Da aus der Oberliga Baden-Württtemberg lediglich Schlusslicht FC Villingen II wieder zurück in die Verbandsliga Südbaden muss, werden am Saisonende aus der südbadischen Beletage maximal die letzten vier Klubs absteigen. Drei sind es nur, wenn der Verbandsliga-Zweite sich in der Oberliga-Aufstiegsrunde durchsetzt. Deshalb ist die Situation für den Tabellenneunten FC Auggen noch nicht dramatisch. Denn: Viertletzter ist der Freiburger FC, der auf die Rebländer einen Rückstand von acht Punkten hat.